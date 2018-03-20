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Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi

Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi

20 Mart 2018 Salı 09:48
Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum
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DÜN, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi.

ÇEYREK 272 LİRA, CUMHURİYET BİN 109 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor.

 Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla 1.316,2 dolardan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulKapalıçarşıçeyrek Altın
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