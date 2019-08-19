Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

GRAM altın, Cuma gününü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybıyla 270,8 liradan tamamladı. Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 270,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, cumhuriyet altını bin 806 liradan satılıyor. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla bin 507 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 523 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Euro Bölgesi'nden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi. Bugün, Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Tüketici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında bin 500 doların destek, bin 523 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.