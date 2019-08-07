Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

GRAM altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşe paralel günü yüzde 0,3 azalışla 261,7 liradan tamamladı. Bugüne, ons altındaki değer kazancının etkisiyle yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 262,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, cumhuriyet altını bin 757 liradan satılıyor. Asya piyasalarında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan bin 491 doları test ettikten sonra bu seviyeden hafif geri çekilen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,9 değer kazancıyla bin 486 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 460 DOLAR DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, altının ons fiyatının son altı yılın en yükseğinde seyrettiğini vurgulayarak, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin bu fiyat hareketinde ana etken olduğunu kaydetti. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında bin 460 doların destek konumuna gelebileceğini, bin 490 ve bin 506 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.