Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

ALTININ ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel dün yüzde 0,8 değer kaybeden gram altın, günü 257,4 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 257,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, cumhuriyet altını bin 721 liradan satılıyor. Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle bin 404 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 425 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün İngiltere ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 400 doların destek, bin 425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.