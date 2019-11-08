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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 272,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını da bin 823 liradan satılıyor.

EKONOMİ 08.11.2019, 11:59
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
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DÜN, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını da bin 823 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,6 azalışla bin 460 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda bin 472 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 270 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasında bir anlaşmaya varılması halinde tarifelerin kaldırılması üzerinde anlaşıldığını ve oluşan olumlu havanın altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti. Bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 460 dolar, gram altında ise 270 liranın destek konumunda olduğunu belirtti.

#altın #çeyrek altın #cumhuriyet altını #Kapalıçarşı
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