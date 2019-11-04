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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 277,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, cumhuriyet altını da bin 857 liradan satılıyor.

EKONOMİ 04.11.2019, 11:02
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
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GRAM altın, Cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,06 değer kazanarak 278,1 liraya yükselmişti. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 277,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, cumhuriyet altını da bin 857 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda bin 512 dolarla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,08 altında alıcı buluyor.

'GRAM ALTINDA 280 LİRA DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının bin 500 doların altına inmesi durumunda bin 487 doların destek olarak izleneceğini belirterek, gram altında 273 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Bugün Euro Bölgesi Ekim ayı imalat sanayi PMI ve ABD Eylül ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan iyimserliğin ardından, taraflardan gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Cuma günü yayımladığı Türkiye değerlendirmesi sonrası dolar kurunun düşüş eğilimini sürdürdüğünü, bunun da gram altının fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

#altın #çeyrek altın #cumhuriyet altını
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