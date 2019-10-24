Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

GRAM altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 1 azalışla 275,1 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 274,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, cumhuriyet altını da bin 845 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında bin 490 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR MERKEZ BANKALARINA ODAKLANDI

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurmasının ardından yurt içi piyasalarda olumlu havanın hakim olduğunu ve bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının TL varlıkların fiyatlanmasında önemli rol oynayacağını ifade etti. Bugün, gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini belirten analistler, toplantı sonrası yapılacak açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

'GRAM ALTINDA 273 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 475 doların destek, bin 500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 273 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.