Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

DÜN, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşılık dolar/TL'deki artışa paralel yüzde 0,2 değer kazanan gram altın, günü 277,2 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 276,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, cumhuriyet altını bin 856 liradan satılıyor. Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla bin 492 dolardan alıcı buluyor.

'PİYASALAR MERKEZ BANKALARINA ODAKLANDI'

Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Bu hafta 12 Eylül Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin Ekimd'e yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan ons altında bin 490 doların destek, bin 525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.