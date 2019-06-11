Altını olanlar dikkat! Fiyatlar düşüşe geçti

DÜN dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 246,7 liradan tamamladı. Gram altın bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 azalışla 246,3 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, cumhuriyet bin 652 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla bin 326 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 245 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Finans Analist İslam Memiş, küresel piyasalarda azalan risk algısının etkisiyle altın fiyatlarında değer kayıplarının görüldüğü belirterek, "Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanma ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri indireceği beklentisi altın fiyatlarındaki düşüşlerde etkili oluyor. Altının ons fiyatında bin 325 dolar kritik destek seviyesi. Bu seviye yönlü kırılırsa bin 315 dolar, yukarı yönlü kırılırsa bin 337 dolar seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Altının ons fiyatında ve dolar/TL kurundaki değer kayıplarının etkisiyle gram altının da gerilediğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 245 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.