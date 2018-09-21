Altını olanlar dikkat! Fiyat tahminleri değişti

GOLDMAN Sachs bugün yayınladığı rapor ile altın fiyatı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Goldman Sachs, spot altın için 3, 6 ve 12 ay vadeli tahminlerini bin 250 dolar/ons, bin 300 dolar/ons ve bin 325 dolar/ons seviyesine indirdi.

ALTIN FİYATLARI AŞAĞI YÖNLÜ REZİVE EDİLDİ

Goldman Sachs, spot altın için 3, 6 ve 12 ay vadeli tahminlerini bin 350 dolar/ons, bin 375 dolar/ons ve bin 450 dolar/ons seviyesinden bin 250 dolar/ons, bin 300 dolar/ons ve bin 325 dolar/ons seviyesine indirdi.

BAKIR VE PETROL FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Goldman Sachs ayrıca yıl sonu için bakır fiyatı tahminini 6 bin 500 dolar/ton, Brent petrolü için kısa vadeli hedefini 80 dolar/varil olarak devam ettirdi.