Altını olanlar bu habere dikkat

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics Küresel Başekonomisti Julian Jessop, Fed'in faizleri artırması durumunda bile altın fiyatlarında toparlanma yaşanabileceğini belirtti. Jessop, "Piyasalarda genel görüş, Fed'in faizleri artırması durumunda altın fiyatlarının düşüş kaydedeceği yönünde. Fed'in normalleşme politikası altın fiyatlarını ilk başta olumsuz etkileyebilir ancak orta vadede bu normalleşme politikası altın fiyatlarını etkileyen ana faktör olmayacak" dedi. Altın fiyatlarında güçlü dolardan dolayı bu yıl içerisinde önemli düşüşler yaşandığını anımsatan Jessop, altındaki bu hareketlerin Fed'in faiz artıracağına dair beklentileri de yansıtttığını ifade etti. Faizlerin artmasıyla altındaki düşüş arasında bağlantı kurmanın mantıklı bir yaklaşım olduğunu aktaran Jessop, dolardaki güçlenmeyle birlikte dolar haricindeki başka alternatiflere talebin azalabileceğinin altını çizdi.

TALEP HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN GELİYOR

Fed'in normalleşme politikasıyla birlikte ekonomik ve finansal koşullarda gerçekleşecek olan iyileşmenin güvenli liman arayışını da azaltabileceğini, faizlerin haziran ya da hazirandan birkaç ay sonra artırılabileceğini dile getiren Jessop, ancak faizlerdeki artışın düşük seviyelerde olabileceğini kaydetti. Jessop, altın piyasasındaki hassasiyeti her zaman faiz artışına bağlamanın anlamlı olmayabileceğini, Fed'in normalleşme politikasının altın fiyatlarını etkileyen sadece bir faktör olduğunu belirterek, 2014 yılında altına olan talebin yaklaşık yüzde 40'ının Hindistan ve Çin'den geldiğine dikkati çekti.

TALEP ARTABİLİR