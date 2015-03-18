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Altından pahalı

Mersin'de ilk hasadı yapılan erik, Adana'da kilogramı 120 liradan satışa sunuldu

Altından pahalı

Mersin'de ilk hasadı yapılan erik, Adana'da kilogramı 120 liradan satışa sunuldu

18 Mart 2015 Çarşamba 11:26
Altından pahalı
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ADANA - Baharın müjdecisi meyveler, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasadı yapılan erik, Adana'da kilosu 120 liradan satışa sunuldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 97,50 lira civarında seyrederken, erik, Adana'da kilosu 120 liradan satışa sunuldu. 100 gramında 8-12 adet arasında bulunan eriğin tanesi, iriliğine göre 1,20 liralık fiyatıyla bir ekmekten pahalıya geliyor. Adana'da manavlık yapan Salih Topbaş, kilosunun pahalı olması nedeniyle eriği 100'er gramlık paketlerde sattıklarını belirterek, ''Yüz gramı 12 liradan satılıyor. Biz buna erkenci erik diyoruz, mevsiminde toplanan eriğe göre rengi daha açık yeşil ve ekşi. 100 gramlık paketlere 8 ile 10 adet erik bulunuyor. Eriğin tanesi yaklaşık 1,20 liraya geliyor. Şu anda sadece maddi durumu çok iyi olanlar ve canı erik isteyen hamileler alıyor. Bir kaç ay içinde erik fiyatlarının yaklaşık 3 TL'ye kadar gerileyeceğini düşünüyorum.''
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Son Güncelleme: 18.03.2015 10:27
Anahtar Kelimeler:
Altından PahalıErikFiyatEKONOMİ
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