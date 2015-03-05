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Altında yükseliş sürüyor

Altın, yatırımcıların dikkatlerini ABD istihdam verilerine ve AMB programının detaylarına çevirmeleri ile yükselişine devam etti

Altında yükseliş sürüyor

Altın, yatırımcıların dikkatlerini ABD istihdam verilerine ve AMB programının detaylarına çevirmeleri ile yükselişine devam etti

05 Mart 2015 Perşembe 09:32
Altında yükseliş sürüyor
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ALTIN, yatırımcıların dikkatlerini ABD istihdam verileri öncesi faiz görünümüne çevirmeleri ve Avrupalı politika yapıcılarının varlık alım programının detaylarını açıklamasını beklemeleri ile birlikte, yükselişini sürdürüyor.
DIŞ PİYASA
Spot altın yüzde 0.4 yükselerek ons başına 1,204.97 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 10:39'da 1,204.02 dolara geldi. Altın bu hafta yüzde 0.8 değer kaybetti ve 3 Mart'ta 1,195.50 dolara kadar düşerek 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 08:35
Anahtar Kelimeler:
AltınYatırımcıYükselişABD IstihdamAvrupalı PolitikaDış Piyasa
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