Altında artış devam ediyor! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

ALTIN fiyatları artışa devam ediyor. Dün Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 239,90 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 240 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Nisan güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 240 lira

Çeyrek Altın: 396 lira

Cumhuriyet altını: 1.615 lira

ALTININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin 900 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 239 bin 800 lira, en yüksek 240 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 239 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 283 milyon 556 bin 643,90 lira, işlem miktarı ise 1.184,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 292 milyon 106 bin 239,42 lira oldu.