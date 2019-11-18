Altında 8 taksit imkanı sevindirdi
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kuyum ürünlerindeki taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarıldığını belirterek, "Taksit düzenlemesi hem altın alışverişine çıkan vatandaşlarımıza hem de kuyumcu esnafımıza kazanç sağlayacak" dedi
AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyesi Adlıhan Dere, basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünlerindeki taksit sayısının 4'ten 8'e çıktığını kaydetti.
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Dere, "Taksit sayısındaki artış vatandaşlarımız için özellikle de evlenmeyi düşünen ve altın alışverişine çıkacak çiftler için büyük avantaj sağlayacak. Düzenlemeyle birlikte kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımızın işlerinin artacağına ve sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Gidişata göre taksit oranının kapsamı genişletilebilir. Böylelikle hem esnafımızın hem de altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımızın yüzü güler" dedi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların altın alışverişlerinde taksit imkanı sağlanmasına dair yoğun talepleri olduğunu aktaran Adlıhan Dere, şöyle konuştu: "Kuyumculuk sektöründeki taksit imkanı geçtiğimiz yıl ağustos ayında kalkmıştı. Taksit imkanının kaldırılması sonrasında kuyumcu esnafımızın kazancında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Daha sonrasında ise kuyumcu esnafımızın taksit imkanının yeniden getirilmesine dair yoğun bir talebi oluştu. Bu talep doğrultusunda, başta TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken olmak üzere Hükümetimiz nezdinde yapmış olduğumuz girişimler sayesinde geçtiğimiz mart ayında işçilikli altınlara taksit imkanı sağlanmıştı. Yeni düzenlemenin kuyumcu esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."
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