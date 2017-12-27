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Altınbaş'tan yılbaşı indirimi

ALD Grup bünyesinde Alanya’da 25 Metrelik Yol ve Manavgat'ta Novamall AVM içerisinde bulunan Altınbaş mağazalarında kaçırılmayacak bir yılbaşı kampanyası başladı

Altınbaş'tan yılbaşı indirimi

ALD Grup bünyesinde Alanya’da 25 Metrelik Yol ve Manavgat'ta Novamall AVM içerisinde bulunan Altınbaş mağazalarında kaçırılmayacak bir yılbaşı kampanyası başladı

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:05
Altınbaş'tan yılbaşı indirimi
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31 OCAK 2018 tarihine kadar sürecek olan kampanyayla ilgili bilgi veren ALD Grup sahibi Veysi Aladağ "5 ayrı kampanyamız var yılbaşı için. Bu kampanyamız da çok fazla ilgi görüyor. Verdiğimiz hizmet sadece satış değil, müşterilerimize satış sonrası da hizmet veriyoruz. Bu kampanyalarda her bütçeye uygun bir indirim bulmak mümkün. Kalite ve ayrıcalıklı hizmetimizle tüm Alanyalıları ve Manavgatlıları kampanyadan faydalanmaya bekliyoruz" dedi. Yılbaşına özel indirimlerle 25 Metrelik Yol, Altınbaş Alanya ve Manavgat Novamall AVM Altınbaş mağazalarında yapılan yeni yıl indirimi kapsamında, pırlanta tria kolyeye 690 TL'ye, pırlanta topaz yüzüğe bin 290 TL'ye, beştaş ve tektaş yüzüklere ise bin 990 TL'ye sahip olunabiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ALD GrupNovaMall AVM
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