Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

DÜN altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,7 yükselişle 253,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde, 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, cumhuriyet altını bin 715 liradan satılıyor. Asya piyasalarında güvenli liman alımlarıyla değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,1 yükselişle bin 356 dolar seviyesinden işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 260 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Umman Körfezi'nde yaşanan olayların jeopolitik riskleri artırdığı ve devam eden ticaret savaşı endişeleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını kaydetti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 258,5 ve 260 liranın direnç, 253,5 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.