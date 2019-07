Altın yükselişe geçti: İşte Alanyalı esnafın değerlendirmesi

ÖZEL HABER

GÜVENLİ yatırımın limanı altın haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz cuma günü haftayı 253 TL ile kapatan gram altın, yeni haftaya yaklaşık 7 liralık bir artışla başladı. Konuyu gündemine alan Dim TV (dimtv.tv) altındaki son durumu araştırdı.

‘ALTIN HER YIL YÜZDE 30 ARTIYOR’

Tekinoğlu Kuyumculuk’tan Fatih Tekin altının her yıl yüzde 30’luk bir artış gördüğünü, yılın ilk 6 ayında da bu artışın yüzde 15’ini tamamladığını aktardı. Tekin “Altın sabah itibariyle 260 lirayı gösterdi. Fakat an itibariyle 258 lirada dengelendi. Altında büyük değişikliler oluyor. Cuma günü ile bugün (Pazartesi) arasında 7-8 lira gibi bir fiyat farkı var. Bunun sebebi de Avrupa’da bazı karışıklıkların olması, güven tesis edilmemesi. Yaşanan olaylar altın fiyatlarına da yansıyor. Her zaman söylediğimiz gibi altında her sene yüzde 30 oranında bir toplam artış görülüyor. Bu artışın bu yıl da yaşanacağını düşünüyoruz. İnsanlar altına yatırım yapmaktan vazgeçmesin. Dünyanın en güvenli yatırımı altındır. Altın yine yükselişe geçecektir. Tahminime göre 2019 yılı sonunda gram altının fiyatı 280 liranın üstüne çıkacaktır” dedi.

‘ALTIN UZUN VADE YATIRIMIDIR’

Altında kısa zaman aralıklarında fiyat karşılaştırması yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Tekin “Çeyrek altının fiyatı 415-420 lira arasında değişiyor. Altın fiyatlarını kısa vadede kıyaslamak mümkün değil. Altın bir uzun vade yatırımıdır. Altın fiyatlarını altı ay aralığında kıyaslayabiliriz. Altın fiyatları senelik artışının yüzde 15’lik kısmını yaşamış durumda. Yılsonuna kadar bir yüzde 15’lik artış daha bekleniyor” ifadelerini kullandı.

‘BEŞİBİRYERDE 9 BİN 300 LİRA OLDU’

Düğünlerin çoğaldığı şu günlerde takı fiyatlarını da aktaran Tekin, vatandaşın alım gücünün düştüğüne dikkat çekti. Tekin, ortalama bir düğün için en düşük altın alışverişinin 20 bin liradan başladığını belirterek “Önceden düğünlerde daha çok altın alınıyordu. Altının fiyatı düşüktü, insanların alım gücü daha fazlaydı. Şu an beş bilezik takılıyorsa, eskiden on bilezik takılıyordu. Şimdi altın fiyatları yükselince bu rakamlar da düşmüş oldu. Bunu kıyaslamak mümkün olmamakla birlikte ortalama bir düğünde en düşük altın alışverişi 20 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Beşibiryerdenin fiyatı ise bugün itibariyle 9 bin 300 lira” şeklinde konuştu.