Altın yönünü yukarı çevirdi! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

GEÇEN hafta içinde dengelenme süreci içerisinde olan altın fiyatları, döviz kurları ile birlikte dalgalanma yaşamıştı. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Altının gram fiyatı, bugün ise 233,3 lira seviyesinden alıcı buluyor. Altının gram fiyatı dün günü 231,40 liradan kapattı. Peki, çeyrek altında son durum ne? İşte 3 Nisan güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 233,3 lira

ÇEYREK ALTIN: 385 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1570 lira

ALTIN FİYATI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 231,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,40 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 489 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 509 liradan, 744 liradan alınan Yarım Ziynet 754 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.