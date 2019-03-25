Altın yeni haftaya nasıl başladı?

ALTININ gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 237,9 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü döviz kurları ve altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş 246,70 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,79 primle 243,4 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,26 azalışla 237,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.593 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 artışla 1.316,12 dolardan işlem görüyor.