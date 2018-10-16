Altın yatırımın en güvenli limanı

-Ceren ŞAHİN

DÖVİZDE yaşanan dalgalanmaların ardından altın tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmış ve bir rekora imza atmıştı. Yaşanan rahip krizinde bir sona gelinmesi ile birlikte dolar düşüşe geçti. Peki, altında son durum ne? Alanya'nın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), altındaki son durumu Tekinoğlu Kuyumculuk sahibi Fatih Tekin aktardı. Tekin “Piyasalara bakıldığında dolar ve euronun ivme kaybında olduğunu görüyoruz. Lakin altında böylesi bir durum söz konusu değil. Altın, dünyada yatırımın güvenli limanıdır. Şu an sabit bir ilerleyiş söz konusu. Altın 3 lira düşerse, 5 lira çıkar denge yine sağlanır. Bu sebeple fiyatı yüksek görerek korkmasınlar, yatırımlarını altından yana kullansınlar” ifadelerini kullandı.

Altındaki son durum ise 16 Ekim itibariyle şöyle:

Gram Altın: 228 TL

Çeyrek Altın: 373 TL

Yarım Altın: 750 TL

Tam Altın: 1.512 TL