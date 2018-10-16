-Ceren ŞAHİN
DÖVİZDE yaşanan dalgalanmaların ardından altın tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmış ve bir rekora imza atmıştı. Yaşanan rahip krizinde bir sona gelinmesi ile birlikte dolar düşüşe geçti. Peki, altında son durum ne? Alanya'nın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), altındaki son durumu Tekinoğlu Kuyumculuk sahibi Fatih Tekin aktardı. Tekin “Piyasalara bakıldığında dolar ve euronun ivme kaybında olduğunu görüyoruz. Lakin altında böylesi bir durum söz konusu değil. Altın, dünyada yatırımın güvenli limanıdır. Şu an sabit bir ilerleyiş söz konusu. Altın 3 lira düşerse, 5 lira çıkar denge yine sağlanır. Bu sebeple fiyatı yüksek görerek korkmasınlar, yatırımlarını altından yana kullansınlar” ifadelerini kullandı.
Altındaki son durum ise 16 Ekim itibariyle şöyle:
Gram Altın: 228 TL
Çeyrek Altın: 373 TL
Yarım Altın: 750 TL
Tam Altın: 1.512 TL
Altın yatırımın en güvenli limanı
Yatırımda güvenin adresi altında son durumu Fatih Tekin aktardı: “Fiyatı yüksek görerek korkmayın, altın düşmeyecek. Yatırımınızı güvenle altına yapabilirsiniz.”
-Ceren ŞAHİN