'Altın uzun vadeli yatırım'

SEKTÖRE 1997 yılında katıldığını söyleyen Çelik, "1997 yılında 1 kilogram altını 10 bin dolara almıştım. Bugün aynı altını almak istediğim zaman 43 bin dolar tutuyor. Altın kısa vadeli bir yatırım aracı değildir. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Uzun vadede alınan altın her zaman kazandırır. Son günlerde hem dolar hem de altın çok yükseldi. İkisi birbiriyle çok oranlı hareket ediyor. Altının düşmesi için öncelikli olarak hem iç piyasa kaynaklı hem de daha çok dış piyasa kaynaklı doların düşmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'YABANCIYA SATIŞTA DEĞİŞİKLİK OLMAZ'

2019 yılında turist sayısında rekor beklenen Antalya’da yükselen altın fiyatlarının sektöre nasıl yansıyacağını da değerlendiren Çelik, "Esnafımızın yabancılara yönelik satışlarında bir değişiklik olmaz. Altının yükselmesi yabancı ziyaretçilerimizi etkilemez. Geçen yıl yabancılara yönelik altının 1 gramı 40 dolara satılıyordu. Bu yıl 40 dolar ya da 38 dolar olabilir. Dolayısıyla sıkıntı olmaz. Burada önemli olan iç piyasada alım gücü çok düşüyor. Düğünde ve nişanda çeyrek altın takanlar 200 TL takacak. İnsanlar bugünlerde beklemeye başlıyor. Bir süre sonra baktı altın düşmüyor bu kez altın almaya yöneliyor" diye konuştu.

'MERDİVEN ALTI DENETİM ALTINDA'

Çelik, "Merdiven altı altın üretimi için sürekli kontrollerimizi yapıyoruz. Denetimlerimiz hızlandı. Sık sık numune alıyoruz. İhbarları anında değerlendiriyoruz. Kaçak ve düşük ayar yapanlar her yerde olabiliyor. Şu anda bunları öyle çok sık yapan yok. Türkiye’de altın dolara bağlıdır. Altının ons diye bir birimi var. Dolar düşük olursa altının gramı düşer. Dolar da ekonomimize, dış etkenlere bağlı. Dolar düşecek ki altın da düşecek. 200 TL’yi görmemesini temenni ediyoruz. İnşallah görmez. Ancak böyle giderse görme ihtimali de yüksek" dedi.