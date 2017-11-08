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Altın tarihi rekorunu kırdı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yeni tarihi zirvesine ulaştı

Altın tarihi rekorunu kırdı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yeni tarihi zirvesine ulaştı

08 Kasım 2017 Çarşamba 22:04
Altın tarihi rekorunu kırdı
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ALTIN fiyatları dün yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı görmüştü. Altın bugüne sakin başlayıp 159 lira seviyelerinde dengelenmesine karşın öğleye doğru gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.073,00 lira oldu.
DOLAR 10 AYIN ZİRVESİNDE, EURO REKOR KIRDI
Yaşanan gelişmelerle geçtiğimiz gün 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru ise 3.9010 seviyesini görerek 10 ayın zirvesine ulaştı. Dolar fiyatları 3.89 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL ise 4.5240 ile tarihi rekoru kırdı.

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