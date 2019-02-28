Altın tahviline yatırımcı hücumu

HAZİNE ilk defa kurumsal yatırımcıya yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Altın tahviline yönelik rekor sayılabilecek talep geldi. Toplamda 26.2 ton altın toplandı.

25 Şubat’ta gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yeni finansal araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu gündeme gelmişti. Bu kapsamda, 2012’den itibaren yurt içi ve yurt dışı piyasada kurumsal yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihraçları yapılıyordu. 2017’den itibaren ise bireysel yatırımcılara altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları gerçekleştiriliyor. Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması ve yurt içi tasarrufların artırılması amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 27 Şubat 2019 valör tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

ALTIN SERTİFİKASI

Kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yapılan ihraç neticesinde, 24,3 ton altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi. Yaklaşık 1,9 ton altın karşılığı da altın tahvili ihracı gerçekleştirilerek yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde 26,2 ton altın rezervlere kazandırıldı.

İHRAÇ DEVAM EDECEK

Özellikle emeklilik ve yatırım fonlarının portföylerinde bulunan ve yatırıma yönlendirilmemiş altınların belirli bir getiri ile tahvil ve kira sertifikasına yönlendirilmesi ile bu senetlerin, söz konusu fonların getirilerine olumlu katkı sağlayarak yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına katılımını teşvik edeceği öngörülüyor. Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla önümüzdeki dönemde de senetlerin ihracına devam edilmesi bekleniyor.

KARŞILIĞI KÜLÇE ALTIN

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamaya göre, senetlerin ihracı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirildi. Altın Tahvilleri ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları, “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Sertifikalı 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altınlar karşılığında ihraç edildi. Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 tahvil/kira sertifikası, 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altın karşılığında 995 tahvil/kira sertifikası ihraç edildi.