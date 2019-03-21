Altın son 2,5 ayın zirvesinde!

Gram altın 230,90 lira, çeyrek altın 377 lira ve Cumhuriyet altını 1.543 liradan işlem görüyor

Altın son 2,5 ayın zirvesinde!
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ALTININ gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü  kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü. 
Dün döviz kurları ve ons altın fiyatına paralel dalgalı bir seyir  izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 228,8  liradan tamamladı. 
Bugüne yükselişle başlayan gram altın, 230,95 ile son 2,5 ayın  zirvesini görmesinin ardından saat 10.05 itibarıyla 230,90 liradan alıcı buluyor.  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.543 liradan satılıyor.
 
Altının ons fiyatı, Fed kararları sonrası başlayan yükselişini Asya  piyasalarıyla bugüne de taşıyarak 1.318 dolara çıktı. Böylece altının ons fiyatı,  yükselişini üst üste 5'inci güne taşımış oldu.
 
Analistler, Fed'in, dün sona eren toplantısında beklentiler  doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttuğunu  anımsattı.
 
Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot)  2019'da faiz artırımı öngörmediğini ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı  tahminine yer verdiğini belirten analistler, Fed'in "güvercin" tavrı ve geleceğe  yönelik tahminlerin etkisiyle doların emtialar karşısında değer kaybetmesine  neden olduğunu söyledi.
 
Analistler, bugün yurt içinde açıklanan mart ayı tüketici güven  endeksinin bir önceki aya göre artış gösterdiğini ifade ederek, yurt dışında  ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven  endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip  edileceğini bildirdi.
 
Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın  direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325  doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti.

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