Altın satışında yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız." dedi

Altın satışında yeni dönem
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AKBEN,yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayı  öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit  yapılabildiğini anımsattı. Ağustos 2018'de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi  kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe  yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Mehmet Ali Akben, kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına  işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit  imkanı getireceklerini dile getirdi. Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit  yapılamayacağının altını çizen Akben, yeni düzenlemenin hem tüketiciler hem de  sektör için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

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