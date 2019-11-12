Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

GRAM altın, dün dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 değer kaybederek, günü 270,2 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 269,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.452 dolar seviyesinde seyrediyor.

ONS 5 AĞUSTOS'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Analistler, ticaret görüşmelerindeki iyimser havanın altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirterek, üst üste dördüncü güne değer kaybıyla başlayan altının ons fiyatının, dün 1.448 dolarla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumunun altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, Hong Kong'da devam eden gösterilerin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

GRAM ALTINDA 267 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 dolar seviyesinin kırılması halinde düşüş eğiliminin devam edebileceğine değinen analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.