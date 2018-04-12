Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...

Altın ne kadar oldu

Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Yarım altın ne kadar? Yarım altın kaç para? Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? Kapalıçarşı'da altın kaç para? 22 ayar altın fiyatı... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 12 Mart 2018 altın fiyatları

Altın ne kadar oldu

Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Yarım altın ne kadar? Yarım altın kaç para? Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? Kapalıçarşı'da altın kaç para? 22 ayar altın fiyatı... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 12 Mart 2018 altın fiyatları

12 Nisan 2018 Perşembe 20:30
Altın ne kadar oldu
banner404

MİLYONLARCA kişinin güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları bugüne de hafif yükselişle başladı. Gram altın 12.03.2018 tarihi itibariyle 162 liradan işlem görüyor. Peki ama altın fiyatları yükselecek mi? Düşecek mi? Altında önümüzdeki günlerde ne olacak? Altın fiyatları ne yönde seyredecek? Altına yatırım yapılır mı? 12 Mart 2018 altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?
162,00 liradan alınırken, 162,05 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 259,39 liradan alınırken 265,26 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,97'den alınırken 531,94 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1072,00 liradan alınıp 1084,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2593,88 liradan alınırken 2634,72 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmen yürülüğe girdi! Bildirmeyene binlerce lira ceza...
Resmen yürülüğe girdi! Bildirmeyene binlerce lira ceza...
Haftada bir gün tatile Bakan'dan yeşil ışık
Haftada bir gün tatile Bakan'dan yeşil ışık
Son dakika... Motorinin fiyatı 13 kuruş daha artıyor
Son dakika... Motorinin fiyatı 13 kuruş daha artıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim