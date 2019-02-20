Altın ne kadar? İşte gram altının fiyatı

Gram altın 228,1 lira, çeyrek altın 373 lira ve Cumhuriyet altını 1.526 liradan işlem görüyor

Altın ne kadar? İşte gram altının fiyatı
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ALTININ gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 228,1 lira seviyesinde dengelendi.    
Dün dolar kuru ve ons altındaki dalgalı seyre paralel 225,5-228,2 lira  bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla  227,6 liradan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla  önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 228,1 liradan alıcı buluyor.  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 373 lira, Cumhuriyet altını 1.526 liradan satılıyor.    
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise  aynı dakikalarda yüzde 0,07 artışla 1.341,6 dolardan işlem görüyor. 
İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticari  müzakerelere dair iyimserliğin altın talebinin artmasına neden olduğunu ifade  ederek, teknik açıdan ons altında 1.339 doların destek, 1.349 doların ise  direnç konumunda oluğunu kaydetti.
Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle gram  altının yükseldiğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatında 228 lirayı direnç  seviyesi olarak takip ettiğimizden, yukarı yönlü ataklar yükselişlerin devamı  açısında önemli alacaktır. Bugün gram altının 226,8-228,8 lira aralığında işlem  görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Memiş, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde   tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez  Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

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