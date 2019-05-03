Altın ne kadar? İşte Çeyrek altının fiyatı...

ALTININ gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 244,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 243,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 244,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını 1.631 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1.272,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin yükselmesinin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu belirterek,"Teknik olarak ons altın 1.277 doları yukarı yönlü kırmadıkça, destek seviyesi olarak 1.263 dolar, direnç olarak 1.278 doları takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, ons altındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini dile getirdi.

Yurt içi piyasalarda dolar kurundaki yükselişlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 243 liranın destek 246 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini kaydetti.