Altın ne kadar? İşte Çeyrek altının fiyatı...

Gram altın 244,4 lira, çeyrek altın 398 lira ve Cumhuriyet altını 1.631 liradan işlem görüyor

Altın ne kadar? İşte Çeyrek altının fiyatı...
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ALTININ gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 244,4 lira seviyesinde dengelendi.    
Dün dolar kuru ve ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir  seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 243,7  liradan tamamladı.  
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat  09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 244,4 lira seviyesinde  dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını 1.631 liradan  satılıyor. 
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu  dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1.272,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin yükselmesinin altının  ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu belirterek,"Teknik olarak ons altın  1.277 doları yukarı yönlü kırmadıkça, destek seviyesi olarak 1.263 dolar, direnç  olarak 1.278 doları takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu. 
ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatları  üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, ons altındaki düşüşlerin kalıcı  olmasını beklemediğini dile getirdi. 
Yurt içi piyasalarda dolar kurundaki yükselişlerin devam etmesi  durumunda altının gram fiyatının da değer kazanacağını ifade eden Memiş, teknik  açıdan altının gram fiyatında 243 liranın destek 246 liranın ise direnç konumunda  olduğunu söyledi. 
Memiş, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de hizmet  sektörü Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi başta olmak üzere açıklanacak  veriler ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye  değerlendirmesinin takip edileceğini kaydetti.

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