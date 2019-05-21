ALTININ gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 247 lira seviyesinde dengelendi.
Dün düşen dolar kuruyla birlikte gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,4 azalışla 247,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 247 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.650 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.275,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altın ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatı
Gram altın 247 lira, çeyrek altın 403 lira ve Cumhuriyet altını 1.650 liradan işlem görüyor
ALTININ gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 247 lira seviyesinde dengelendi.
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