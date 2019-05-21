Altın ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altın 247 lira, çeyrek altın 403 lira ve Cumhuriyet altını 1.650 liradan işlem görüyor

Altın ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatı
banner404

ALTININ gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 247 lira seviyesinde dengelendi. 
Dün düşen dolar kuruyla birlikte gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,4 azalışla 247,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 247 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.650 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.275,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Turizmciler uyardı: Erken rezervasyon yaptırın,...
Turizmciler uyardı: Erken rezervasyon yaptırın,...
  1. TURİZM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472