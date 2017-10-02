HAZİNE Müsteşarlığı tarafından yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması yönünde ilk adım bugün atılıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Hazine’nin altın kazanç sunacağı tahvil satışlarının bugün başlayacağını belirterek , “Böylece altın tahvili ile ekonomide çarklar daha da hız kazanacak. Merkez Bankası’nın bürüt rezervleri güçlenecek, kredi mevduat oranları üzerindeki baskı hafifleyecek” dedi.



Yıldırım, piyasa değeri



300 milyar TL’yi bulduğu tahmin edilen tahmin edilen vatandaşların tasarruflarının değerlendirilmesi için Hazine’nin uzun zamandır sürdürdüğü çalışmaları bitirdiğini ve bugün ilk tahvil satışına çıkacağını açıkladı. Tahvil satışı ile vatandaş elindeki tasarrufu değerlendirileceğini kaydeden Başbakan, vatandaşlara destek çağrısında bulundu:



“Hazine Müsteşarlığımızın altın kazanç sunacağı tahvil satışları ile vatandaşımız hem kendi kazanacak hem de ekonomisine katkı sunacak. Çarklar daha hızlı dönecek. Çünkü ekonomimizin büyümesi savunma sanayimizin güçlenmesi için ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacında dışa bağımlılık azalacak.” Türkiye’de yastık altındaki altın tasarrufu en az 2 bin 200 ton olduğunu ve bunun yaklaşık değerinin 300 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor.”



Hazine’nin finansman konusunda bir sıkıntısının bulunmadığına dikkat çeken Yıldırım, “Vatandaşlarımızın tasarrufu olan altınları sisteme çekerek ülkemiz içi kaynakların artırılmasını hedefliyoruz. Yani vatandaşlarımız getirecekleri altınlarını dönem sonunda aynı miktarda altın olarak alacaklar ayrıca Hazine size yıllık yüzde 2.4 oranında getiri sağlayacak. Vatandaşlarımızdan bu imkanı değerlendirmelerini bekliyorum” diye konuştu.



Vergiden muaf olacak



Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı sadece Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 1. etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak’ta gerçekleştirilecekt. Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar, 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilebilecek. Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak. Başvuru için alt tutar sınırlaması bulunmayan bu uygulamada, altın karşılığında müşterilere hesap cüzdanı verilecek. İhraç edilecek bu senetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme olmayacak. Yatırımcılar, 2 yıl vadeli bir senede yatırım yapıyor olmakla birlikte, 6 ayda bir kupon/kira geliri elde ederek altın yatırımlarına kazanç sağlayabilecek.