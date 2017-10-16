Altın haftaya yükselişle başladı! İşte çeyreğin fiyatı

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı ise 1.300 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.304,10 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,24 artışla 152,7 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da bin 22 liradan satılıyor.

İSTANBUL Kapalıçarşı 'da altının haftaya yükselişle başlamasının ardından 152,7 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, gün içinde 151,5-152,6 lira bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,22 değer kazancıyla 152,3 liradan tamamlamıştı.

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