Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 26 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte çeyrekte son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte çeyrekte son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi

26 Mart 2018 Pazartesi 12:44
Altın haftaya düşüşle başladı! İşte çeyrekte son durum
banner404

CUMA günü, dolar kuru ve altın ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 172,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 282 LİRA, CUMHURİYET BİN 148 LİRA

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 171,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor.

 Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.344 dolardan işlem görüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKapalıçarşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç sahiplerine kötü haber. Pompaya bir haftada ikinci zam
Araç sahiplerine kötü haber. Pompaya bir haftada ikinci zam
Mustafa Tuna turizmi 12 aya yayacaklarını söyledi
Mustafa Tuna turizmi 12 aya yayacaklarını söyledi
Sendika sorun dinledi
Sendika sorun dinledi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim