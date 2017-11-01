Altın güne yükselişle başladı! İşte çeyrekte son durum

DÜN sakin bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 154,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 255 LİRA, CUMHURİYET BİN 41 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,50 değer kazancıyla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını bin 41 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.277,1 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1.275,2 dolardan işlem görüyor.