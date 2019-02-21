Altın fiyatlarında yükseliş

ALTIN fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. 21 Şubat tarihli altın fiyatları haberimizin devamında. İşte 21 Şubat tarihli altın fiyatlarında son durum…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 229,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,50 liradan, bin 511 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 532 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 477 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 497 liradan, 738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.

TÜRKİYE’DE NE KADAR ALTIN VAR?

Türkiye en yüksek rezerve sahip ülkeler arasında yerini korudu. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2018 yılı 4.çeyrekte 253,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 258,6 ton seviyesindeydi. Türkiye en fazla altına sahip 19. ülke oldu. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Alma nya 3.369,9 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı. Financial Times'ta yer alan habere göre merkez bankalarının son dönemde yaptığı altın alımları dikkat çekiyor. Bankaların alımları artırdığı ülkeler arasında Kazakistan, Rusya ve Türkiye de bulunuyor. Bu ülkeler dolara olan bağlılıklarını azaltmak için altına yaptıklarını yatırımların oranını artırdılar.