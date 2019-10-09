Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira?
Başta yarım ve çeyrek altın olmak üzere altın fiyatlarındaki değişimler yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 281 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları...
EKONOMİ 09.10.2019, 08:52
ÜLKE ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 280,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281 liradan, bin 850 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 871 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 808 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 828 liradan, 904 liradan alınan Yarım Ziynet 914 liradan ve 452 liradan alınan Çeyrek Ziynet 457 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN: 457 Lira
YARIM ALTIN: 914 Lira
GRAM ALTIN: 281 Lira
23°
açık
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