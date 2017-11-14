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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek bugün...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 159,2 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor

Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek bugün...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 159,2 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor

14 Kasım 2017 Salı 13:26
Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek bugün...
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DÜN alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 158,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,16 değer kazancıyla 159,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.276,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bugün merkez bankaları başkanlarının açıklamalarına odaklandığını kaydetti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,40 seviyesinin üzerine çıktığına dikkati çeken Memiş, tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.273 doların destek, 1.278 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar kurundan bulduğu destekle altının gram fiyatının dün 158-160 lira bandında işlemler gerçekleştirdiğini bildiren Memiş şunları kaydetti:

"Altının gram fiyatı, şimdilik sadece dolar kurunu izliyor. Avro/dolar paritesinde 1,1750 -1,1800 bandına kadar yükselişler bekliyoruz. Paritenin yükselişinden olumsuz etkilenen dolarda kademeli olarak 3,82 ve 3,70 liraya kadar düşüşler görebiliriz. Buna bağlı olarak da altının gram fiyatında,155 ve 150 lira seviyeleri gündeme gelebilir."

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