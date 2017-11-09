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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın bugün...

Altının gramı 159,9 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını da 1.070 liradan satılıyor

Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın bugün...

Altının gramı 159,9 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını da 1.070 liradan satılıyor

09 Kasım 2017 Perşembe 11:17
Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın bugün...
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ALTININ  gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 159,9 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün, döviz kurları ve ons altındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,6 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyede etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 159,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,40 değer kazancıyla 159,9 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.070 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 1.283,47 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar/TL'nin 3,90, altının ons fiyatının da 1.285 dolar seviyelerine yükselmesinin, altının gram fiyatında yeni zirvelerin test edilmesine neden olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatında dolar/TL'nin gerilemesiyle sert düşüşlerin görülebileceğini belirten Memiş, teknik açıdan gram altında 157,5 liranın destek, tarihi zirve konumundaki 160,6 liranın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
Memiş, toparlanma isteğinde olan altının ons fiyatında makroekonomik verilerin ve jeopolitik gelişmelerin takip edildiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin piyasaların odak noktasında olacağını bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.280 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.290 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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