Altın fiyatlarında artış devam ediyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 388 lira, Cumhuriyet altını 1.589 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,58 yükselişle 238,20 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 239,2 lirada dengelendi. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 19 Nisan altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 239,2 lira

Çeyrek Altın: 395 lira

Cumhuriyet altını: 1.610 lira

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.275,79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 238 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8054 lira, satışta 5,8286 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,38’den, bileşik getirisi de yüzde 21,42’den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,3008, dolar/yen paritesi de 111,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,71 dolardan işlem görüyor.