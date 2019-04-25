Altın fiyatlarında artış devam ediyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları…

DOLARDAKİ yükselişe paralel artış gösteren altın fiyatları, yeni güne 241,4 lira seviyesinden başladı. Dün kapanışta çeyrek altın 393 lira, Cumhuriyet altını 1.606 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 240,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın bugüne nasıl başladı? İşte 25 Nisan altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 241,4 lira

Çeyrek Altın: 398 lira

Cumhuriyet altını: 1.624 lira

DOLARDAKİ ARTIŞ ALTINI BASKILIYOR

Finans Analist İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın ons altın fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında negatif görünümün devam ettiğini belirterek, ons altında düşüşlerin devamı halinde 1.263 doların destek olarak takip edileceğini, 1.278 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.