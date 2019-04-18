Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN fiyatları artışa geçti. Dün Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 azalışla 234,50 liradan tamamladı. Gram altın yeni güne 235,8 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Nisan güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 238,5 lira
Çeyrek Altın: 389 lira
Cumhuriyet altını: 1.587 lira
ALTININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,48 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 235 bin 800 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7851 lira, satışta 5,8083 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,97’den, bileşik getirisi de yüzde 22,07’den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1302, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 111,98 düzeyinde seyrediyor.