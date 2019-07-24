Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Yeni güne artışla başlayan altın fiyatları 261,4 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Temmuz altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar?
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ALTIN fiyatları artışa geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,11 azalışla 260,5 liradan tamamladı. Gram altın bugüne 261,4 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Temmuz güncel altın fiyatları

24 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 261,4 lira

ÇEYREK ALTIN: 431 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1759 lira

Analistler, yurt içinde ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, ABD’de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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