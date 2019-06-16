Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları hafta sonun düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, cuma gününü yüzde 1,19 artışla 255,7 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 254,6 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Haziran güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
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HAFTA sonu düşüşe geçen altın fiyatları 254,6 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 416 lira, Cumhuriyet altını 1.705 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 255,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 16 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 254,6 lira

Çeyrek altın: 420 lira

Cumhuriyet altını: 1.714 lira

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.342 dolardan işlem görüyor.

ALTIN NEDEN ARTIYOR?

Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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