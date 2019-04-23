Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşe geçti. Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 239,20 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 238,9 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları
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ALTIN fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Dün kapanışta çeyrek altın 390 lira, Cumhuriyet altını 1.596 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 239,2 liradan işlem gördü. Gram altın bügün 238,9 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Nisan altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 238,9 lira

Çeyrek Altın: 386 lira

Cumhuriyet altını: 1.592 lira

“MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI ALTINDA DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR”

 Finans Analist İslam Memiş, altının ons fiyatının yatay, yurt içi piyasalarda ise gram altının yükseliş isteğinde haftayı tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, “ABD’de açıklanacak olan büyüme verisi altının ons fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı da altının gram fiyatında dalgalanmaya neden olabilir.” dedi.

Ons altında yükselişlerin görülmesi için 1.305 doların yukarı yönlü kırılması gerektiğini belirten Memiş, teknik açıdan ons altında 1.275 doların destek, 1.282 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktararak, altının gram fiyatında 237-241 lira aralığında işlem gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.

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