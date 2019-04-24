Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi! İşte gram ve çeyrek altında son durum

ALTIN fiyatlarında düşüş devam ediyor. Önceki gün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 239,20 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 238,8 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Nisan güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 238,8 lira

Çeyrek Altın: 386 lira

Cumhuriyet altını: 1.592 lira

“MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI ALTINDA DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR”

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yatay, yurt içi piyasalarda ise gram altının yükseliş isteğinde haftayı tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, “ABD'de açıklanacak olan büyüme verisi altının ons fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı da altının gram fiyatında dalgalanmaya neden olabilir.” dedi.