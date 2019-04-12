Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar

DÜN 241 lira sınırına kadar çıkan altının gram fiyatı, uluslararası piyasada ons altındaki hızlı düşüşün etkisiyle gerileyerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 238,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne dolar kurundaki artışın etkisiyle yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 primle 240,5 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını bin 615 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,2'lik hızlı düşüş sonrası bugün Asya piyasalarında bin 294 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 247 LİRA GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 307 dolar seviyesinin önemli direnç, bin 285 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Yurt içinde, dün dolar kurundaki yükseliş eğiliminin gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığını dile getiren analistler, 240 lira üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 247 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.