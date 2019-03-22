Altın fiyatları tırmanıyor! İşte 22 Mart altın fiyatları

ALTIN fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı ve haftanın son günü gelirken son iki buçuk ayın zirvesini gördü. Dün öğlen saatlerinde en yüksek noktaya çıkan altın fiyatları kapanışta düşüş yaşasa da son iki ayın zirvesinde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…

21 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 230,04 TL’den alınıyor 230,07 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 369,25 TL’den alınıyor 377,58 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,19 TL’den alınıyor 755,15 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.534,00 TL’den alınıyor 1.557,00 TL’den satılıyor.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.34 düşüşle 68.27 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.15 düşüşle 60.14 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla üç haftanın zirvesine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.06 artışla 15.48 dolardan,

– altın, yüzde 0.78 artışla 1,311.9 dolardan,

– bakır, yüzde 0.17 artışla 2.926 dolardan,

– platin, yüzde 1.71 artışla 874.3 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,568 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,557 liraya döndü.