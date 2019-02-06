Altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTININ gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 219,8 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 220,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını 1.478 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.313,22 dolardan işlem görüyor.