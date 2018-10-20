Altın fiyatları ne durumda? İşte güncel rakamlar

EKİM ayına 227,04 lira ile başlayan gram altın, 17 Ekim tarihinde 219,60 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine düştü. 21 Eylül tarihinde ise altın 242,59 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaşmıştı. Gram altın şu an 222,53 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

20 Ekim Cumartesi günü günü 355,52 TL'den alınan çeyrek altın, 363,81 TL'den satılıyor. Çeyrek altın, Türk insanının en çok tercih ettiği altın türü olarak biliniyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Haftanın altıncı gününde 708,82 TL'den alınan yarım altın, 727,61 TL'den satılarak işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

20 Ekim öğleden önce 1.422,09 TL'den alınan tam altın, 1.450,78 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek ve gramdan sonra en çok tercih edilen tür olarak dikkat çeken cumhuriyet altını, 1.473,00 TL alış, 1.496,00 TL satışla işlem görüyor.

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Bugün 1.466,53 TL'den alınan tam altın, 1.504,18 TL'den satılarak piyasalar işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

22 Ayar bileziğin alış fiyatı 202,65 TL, satış fiyatı ise 202,93 TL durumunda.